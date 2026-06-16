Amasya'da lunaparkta kaza: 20 yaşındaki genç can verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Amasya'da lunaparktaki kaza can aldı.

Hızırpaşa Mahallesi'nde Hakimiyet Parkı'ndaki lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı, feci şekilde can verdi.

Kırıkçı, hareket halindeki ranger isimli aracın yaklaşmasını fark etmeyip eğildi.

Bu sırada aracın kabini, Kırıkçı'ya çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kırıkçı, ambulansla kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket sahibi ve işletme müdürü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazadan 10 gün sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Burak Kırıkçı'nın operatör kabininden ayrılıp basamaklardan indiği sırada arkadan gelen hareket halindeki rangerin çarpmasıyla yere yığıldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.