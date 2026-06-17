Amasya’da sandıklardan çıkan 200 yıllık bohçalar sergide

Şehzadeler şehri Amasya’da geçmişten bugüne ulaşan el emeği göz nuru eserler, özel bir sergiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, aile sandıklarında ve özel koleksiyonlarda yıllarca saklanan bohçalar titiz bir araştırmayla derlenerek kültürel miras niteliğinde bir koleksiyona dönüştürüldü.

SANDIKLARDAN TARİHE UZANAN MİRAS

Amasya genelinde yapılan saha çalışmalarıyla ortaya çıkarılan bohçalar, Anadolu kültürünün en önemli geleneksel unsurları arasında yer alıyor. Gelin bohçası, asker bohçası ve bebek bohçası gibi farklı yaşam dönemlerine eşlik eden bu özel parçalar, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan motifleriyle dikkat çekiyor.

Kültürel miras niteliği taşıyan eserler, “Sandıktaki Miras Amasya Bohçaları” adıyla düzenlenen özel sergide sanatseverlerle buluştu.

EN ESKİSİ 200 YILLIK 48 PARÇA ESER

Sergide toplam 48 bohça ve geleneksel tekstil ürünü yer alıyor. Koleksiyonun en dikkat çekici yönü ise en eski parçaların yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olması.

Ayrıca koleksiyonda 150 yıllık gelinlik örneklerinin de bulunduğu belirtiliyor. El işçiliği, dantel detayları ve geleneksel motiflerle süslenen eserler, dönemin sosyal yaşamına da ışık tutuyor.

KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE AKTARILIYOR

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Merve Aslan, bohçaların nesilden nesle aktarılan önemli bir kültür taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Aslan, en eski örneklerin yaklaşık iki asırlık olduğunu vurgulayarak, sergide yer alan ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla birebir örneklerinin hazırlanacağını ifade etti.

AİLELERİN EMANETİ SERGİDE YAŞIYOR

Sergide yer alan eserlerin bir bölümü, ailelerin yıllarca sandıklarda sakladığı kişisel hatıralardan oluşuyor. Katılımcılardan Gülseren Ertopçu ise aile yadigârı eserleri korumanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Ertopçu, bu değerli parçaları sadece saklamak değil, gelecek nesillere aktarmanın da bir görev olduğunu vurguladı.

ANADOLU’NUN YAŞAYAN KÜLTÜRÜ

Uzmanlara göre bohçalar, sadece giysi ve tekstil ürünleri değil; aynı zamanda Anadolu insanının yaşam biçimini, sosyal geleneklerini ve estetik anlayışını yansıtan önemli kültürel belgeler niteliği taşıyor.

“Sandıktaki Miras Amasya Bohçaları” sergisi, 12-22 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ziyaret edilebilecek.