Ambulansa yol vermeyen sürücüye 5 yıl hapis istemi

İstanbul Bahçelievler'de Muhammed Efkan Yetişmiş adında sürücü, tepe lambaları yanan ambulansın önüne kasıtlı olarak direksiyon kırarak bir süre sonra kaçmıştı.

Yetişmiş (23) hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından, 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede; şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş'in, sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi.

PARA CEZASI DA KESİLMİŞTİ

Öte yandan Yetişmiş'e; olay günü "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108 TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Yetişmiş hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Yetişmiş, önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.