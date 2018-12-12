Ambulansla otomobil çarpıştı

Elazığ’da meydana gelen kazada H.O. idaresindeki ambulans,acil hasta için komuta merkezinden çıkarak adliye kavşağından ‘U’ dönüşü yaptı. Bu sırada merkez istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, ambulansa arkadan çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza yapan ambulanstaki sağlık ekiplerinin haber vermesi ile olay yerine gelen başka bir ambulansla yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otomobil, ambulansa çarptı: 1 yaralı VİDEO