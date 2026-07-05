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Amed Sportif Faaliyetler, Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mustafa Burak Bozan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Ensonhaber / AA
Amed Sportif Faaliyetler, Mustafa Burak Bozan'ı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mustafa Burak Bozan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BAŞARILARLE DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Mustafa Burak Bozan'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)