American Airlines, yakıt krizi nedeniyle uçuşlarını durdurdu

Jet yakıtı krizi sürüyor...

Washington ve Tahran hatlarında yürütülen barış müzakerelerine rağmen, küresel petrol ticaretinin ana arteri konumundaki Hürmüz Boğazı’nda süregelen jeopolitik belirsizlik, sivil havacılık endüstrisini finansal bir kıskaca aldı.

UÇUŞLARINI DURDURDU

Küresel enerji piyasalarındaki yüksek oynaklık ve tırmanan akaryakıt fiyatları karşısında manevra alanı daralan American Airlines, maliyet baskısını hafifletmek adına radikal bir kapasite planlamasına gittiğini duyurdu.

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, özellikle yüksek operasyonel maliyet barındıran bazı iç hat ve kıtalararası direkt uçuşlar geçici bir süreliğine durdurulacak.

JET YAKITI FATURASI KABARIYOR

Reuters tarafından aktarılan finansal analizlere ve şirket projeksiyonlarına göre, American Airlines’ın 2026 yılı genelinde jet yakıtı giderlerinde 4 milyar doların üzerinde net bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor.

Küresel petrol arzındaki dalgalanmanın hava yolu şirketlerinin kârlılık marjlarını doğrudan tehdit etmesi, kapasite kısıtlamasını ve hat optimizasyonunu kaçınılmaz hale getirdi.

5 AĞUSTOS İTİBARIYLA DİREKT UÇUŞLAR ASKIYA ALINACAK

Geçici kapasite daraltma stratejisi kapsamında, özellikle Los Angeles (LAX) çıkışlı stratejik rotalar hedef alındı.

YOLCULAR İÇİN AKTARMA VE İADE FORMÜLÜ

American Airlines yönetimi, uçuş noktalarının tamamen ağdan çıkarılmadığını, seyahat planı olan yolcuların mağdur edilmemesi adına esnek çözümler sunulacağını açıkladı.

Direkt uçuşların iptal edildiği destinasyonlara ulaşımlar, şirketin ana merkezleri (hub) üzerinden aktarmalı uçuşlarla ikame edilecek.

Mevcut bilet sahiplerine, alternatif seyahat rotalarının yanı sıra kesintisiz ücret iadesi opsiyonu da hak olarak tanınacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ VE HAVACILIK ENDEKSİ

Enerji analistleri, ABD-İran eksenindeki diplomatik temaslara rağmen petrol arz güvenliğine dair endişelerin sıcaklığını koruduğunu vurguluyor.

Bu durum, bütçelerinin en büyük kalemini akaryakıtın oluşturduğu havayolu şirketlerini proaktif önlemler almaya zorluyor.

American Airlines, alınan kararın kalıcı bir hat iptali olmadığının altını çizerek; ağustos ve eylül aylarını kapsayan yüksek sezon sonrasındaki talep ve maliyet dengesini korumak adına geçici bir finansal savunma mekanizması kurulduğunu belirtti.