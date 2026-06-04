Yıllarca uykuda bekliyor, yağmur yağınca diriliyor: Türünün tek örneği

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Hem suda hem karada yaşayabilen bir balık hayal edebilir misiniz...

Kulağa imkansız gelen bu durum, yalnızca bir türe mahsus.

"Akciğerli Afrika balığı" olarak bilinen akciğerli balıklar, dünya üzerinde milyonlarca yıldır yaşamını sürdürüyor.

Akciğerli balıkları eşsiz kılan özelliklerden biri de kuraklık dönemlerinde hayatta kalma yöntemleri.

SUSUZLUK UYKUSU

Yaşadıkları göl veya nehirler kuruduğunda çamurun içine gömülen balıklar, vücutlarından salgıladıkları mukusla koruyucu bir koza oluşturuyor.

Metabolizmalarını minimum seviyeye indiren canlılar, aylarca hatta bazı durumlarda yıllarca uyku benzeri bir durumda kalabiliyor.

Bilim insanlarının "estivasyon" olarak adlandırdığı bu süreç boyunca balıklar neredeyse hiç enerji harcamıyor.

YENİDEN CANLANIYOR

Yağmur yağması ve suyun yeniden yükselmesiyle birlikte kozalardan çıkarak normal yaşamlarına dönüyorlar. Uzmanlar, bazı türlerin birkaç damla suyu bile algılayarak harekete geçebildiğini belirtiyor.

Yaklaşık 400 milyon yıllık geçmişe sahip olan akciğerli balıklar, evrimsel açıdan da büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, bu canlıların balıklarla karada yaşayan omurgalılar arasındaki geçiş sürecine ışık tuttuğunu ifade ediyor.