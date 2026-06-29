ABD'de yaşayan bir Türk, ülkede e-Devlet olmamasına sitem etti

Sosyal medyada gündem olan video...

Dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor.

Bu ülkelerden biri de ABD.

Ülkede yaşayan Türkler zaman zaman yaşantıya dair problemlerini dile getirirken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu.

ABD’de hayatına devam eden bir Türk kadın, ülkede e-Devlet gibi bir sistem olmamasına sitem ederek yaşadıklarını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BULUŞU NE BİLİYOR MUSUNUZ"

Sosyal medya kadın yaşadıklarını şu ifadeleri kullanarak anlattı:

"Türkiye’nin açık ara önde olduğu şey, Amerika’da şaşırdığım bir şey daha; hiçbir şeye böyle hemen ulaşamamak. Şimdi neden bahsettiğimi anlayacaksınız.

Türkiye’nin en büyük buluşu ne biliyor musunuz?

"E-DEVLET VE E-NABIZ"

Türkiye’de kim buldu artık hiç bakmadım, bilmiyorum ama e-Devlet ve e-Nabız. Yani böyle bir uygulama olamaz arkadaşlar. Biz yıllarca değerini bilmişiz, bence bilememişiz de diyemem.

"BEN E-DEVLET'TE KENDİ SOY AĞACIMA KADAR ULAŞABİLİYORUM"

Ağabey ben e-Devlet’te kendi soy ağacıma kadar ulaşabiliyorum, adli sicil raporumu alabiliyorum. Yani icram var mı bakabiliyorum, varsa ödeyebiliyorum. Neler yapabiliyorum ya!

"AMERİKA'DA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Amerika’da böyle bir şey yok. Hepsi için ayrı ayrı yerlere gitmen gerekiyor ve mesela bir şey çıkartacaksın, alacaksın falan inanılmaz saçma sapan prosedürler var.

Adli sicil kaydını mesela burada almam için ben ne yapılır bilmiyorum, herhangi bir sistem yok mesela bakabileceğin.

"E-DEVLET'İN BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMASI VE SATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Keşke burada da böyle bir sistem olsa diyeceğim ama buradakiler hala posta kullandıkları için, Türkiye’de de mesela posta kullanımı yok, her şeye online üzerinden falan ulaşabiliyoruz.

Ben e-Devlet’in bence bütün dünyaya yayılması ve satılması gerektiğini düşünüyorum.

Böyle bir buluş olamaz."