Ampute futbol liglerinde sezon sona erdi
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute futbol liglerinde 2025-2026 sezonunun sona erdiğini duyurdu.
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Ampute futbol liglerinde 2025-2026 sezonu sona erdi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon, Şahinbey Belediyespor oldu.
Ligi Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.
DİĞER LİGLERİN ŞAMPİYONLARI
1. Lig'de Antalya Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de de Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.
Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.
Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Bursa Ampute Spor Kulübü ise 1. Lig'e çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)