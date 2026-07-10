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Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu açıkladı

Anadolu Efes, 27 yaşındaki basketbolcu Bruno Fernando ile 2 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ensonhaber / AA
Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu açıkladı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Bruno Fernando, kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan takımlarında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)