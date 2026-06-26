Ange Postecoglou: Türkiye'nin gruptan çıkacak kadar iyi olduğuna şüphe yok

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği ABD’yi 3-2 mağlup etti.

Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, Millilerin turnuvaya veda etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİLERİNE ÇOK KIZACAKLAR"

Ange Postecoglou, "Türkiye galibiyetten çok memnun olacak, ancak kendilerine çok kızacaklar." yorumunu yaptı.

"YETENEKLİ OYUNCULARI VAR"

Deneyimli teknik adam, "Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var, ancak grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar." dedi.

"İYİ OLDUKLARINA ŞÜPHE YOK"

Postecoglou, "Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok." ifadelerini kullandı.