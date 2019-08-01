Ankara-Sivas YHT projesinin yüzde 87'si bitti

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin çalışmaları, gece gündüz aralıksız devam ediyor.

RAY SERİM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ankara-Sivas YHT projesi kapsamında, Yerköy-Sivas yönünde ray serim çalışmaları yapıldı.

2020 YILINDA TAMAMLANACAK

Ray serim çalışmalarında işin yüzde 87’si tamamlanırken, kalan kısımlar da 2020 Mart ayında tamamlanacak ve ardından test sürüşlerine başlanılacak.

Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından YHT projesi kapsamında Yerköy-Yozgat-Sorgun hattına, çift yön 80 kilometre ray serimi yapıldı.

SİVAS - ANKARA ARASI İKİ SAATE DÜŞECEK

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını iki saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek.

Ankara-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna entegre edilecek.