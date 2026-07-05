Ankara Valiliği: NATO Zirvesi öncesi Türk Yıldızları uçuşu nedeniyle yüksek ses oluşabilir

Tarihi zirveye sayılı günler kaldı...

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi kapsamında 5-6 Temmuz tarihlerinde Türk Yıldızları tarafından şehir merkezi üzerinde prova ve gösteri uçuşları yapılacağını açıkladı.

UÇAK SESLERİ VE HAVA TRAFİĞİNE YÖNELİK UYARI

Valilik, uçuşlar nedeniyle oluşabilecek uçak sesleri ve hava trafiği konusunda vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamamaları konusunda uyarıda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN TEDİRGİNLİK YAŞAMAMALARI AMACIYLA KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNULUR"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur."