Ankara'da 16 yaşındaki çocuk, akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Akran zorbalığı bir kez daha can yaktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dehşet anları yaşandı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YANINDA GÖRÜNCE ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

İlçeye bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİNİN BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.