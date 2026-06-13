Ankara'da 16 yaşındaki Kayra'nın katil zanlılarının ifadesine ulaşıldı

Akran zorbalığı yine can aldı...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 gün önce meydana gelen olayda lise 1. sınıf öğrencisi Kayra Ataman (16), iddialara göre arkadaşına laf atan Burak E. ile tartıştı ve Burak E.'nin 17 yaşındaki oğlu T.E.E. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Ataman'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler haklarında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlı baba ile oğlunun verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

"BABAM PARKA İNMİŞ ORADA KAYRA İLE ARBEDE YAŞANMIŞ"

Zanlı T.E.E.'nin, amacının Ataman'ı öldürmek olmadığını belirttiği ifadesinde, "Eski sevgilimi Kayra'nın yanında görmüştüm eve gittiğimde moralim bozuktu. Daha sonra babam halimi görünce neden böyle olduğumu sordu. Daha sonra babam parka indi. Ancak orada Kayra ile arbede yaşamış. Eve geldiğinde üstü dağınıktı ve yüzü de çizilmişti.

Ardından evden ekmek bıçağı aldım. Parka gittim. Babamı kim darbetti diye sordum: Kayra babama ve bana hakaret etti. Üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendini korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" iddialarında bulunduğu öğrenildi.

"KAYRA YERE DÜŞTÜ, BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEDİM"

Zanlı Burak E.'nin ise, "Ben kayranın yanına gittiğimde, sizinle oturup tanışmak için geldiğimi söyledim. O da bir sorun var mı dedi. T., Kayra’nın omzuna yumruk attı. Şahsın yere düşmesiyle birlikte T. parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim" dediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİASI

9'uncu sınıftan sonra okulu bırakıp sanayide çalışmaya başladığı öğrenilen T.E.E.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve ruhsal problemlerinin bulunduğu öne sürülmüştü.