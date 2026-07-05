İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
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İzmir'de Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde 1 şüphelinin evine baskın düzenlendi.
OPERASYONDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Evde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)