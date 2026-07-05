Haberler İç Haber

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Ensonhaber / DHA
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İzmir'de Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde 1 şüphelinin evine baskın düzenlendi.

OPERASYONDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Evde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)