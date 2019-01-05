Ankara'da arabayla 2 dükkana çarpan sürücü kaçtı

Keçiören ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde gece saatlerinde, henüz sürücü belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Sinyalisayon direğini deviren otomobil, cadde üzerindeki iki iş yerine çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, iş yerlerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki Mobese ve iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini inceleme alıp, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.