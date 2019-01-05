Ankara'da arabayla 2 dükkana çarpan sürücü kaçtı

Bursa'da bir AVM'nin oyun parkı bölümünde bir çocuğun tek başına ağladığını gören görevliler, küçük Hamza'nın terk edildiğini anlayınca polis ekiplerine haber verdi.

Singapur'daki bir otelde yer alan robot, istenilen gibi omlet yapıp müşterilere servis ediyor.

Qualcomm ile Apple arasında süren davada kazanan Qualcomm oldu.

Bu kitapta Feynman, başkasının zihnindekini anlama, olasılık yasaları, istatistik, duanın iyileşme üzerindeki şüpheli etkisi ve insanlar arasındaki ilişkiler üzerinde duruyor...

Bir Fizikçinin anlatımından: Her Şeyin Anlamı

ABD polisi, bıçakla üzerine yürüyen bir şüpheliye kurşun yağdırdı. Polis, yere yığılan adama önce kelepçe takmaya çalıştı ardından ilk yardımda bulundu ancak ağır yaralanan şüpheli öldü.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.