Ankara'da çöpten topladığı tonlarca ekmeği Çorum'da hayvanlara ulaştırıyor

Günlük geçimini hurdacılıkla sağlayan Zeki Karakaya, sokaklarda karşılaştığı ekmek israfını görmezden gelmek yerine bunu bir sorumluluğa dönüştürdü. Ankara’da başladığı ekmek toplama işi, zamanla Çorum’daki kırsal alanlara uzanan düzenli bir yardım faaliyetine dönüştü.

SOKAK SOKAK EKMEK TOPLUYOR

Her gün yaklaşık iki saat boyunca aracıyla şehir içinde dolaşan Karakaya, çöplere ve sokak kenarlarına atılan ekmekleri tek tek topluyor. Topladığı ekmekleri daha sonra depolayarak belirli periyotlarla dağıtımını gerçekleştiriyor.

Karakaya’nın bu çalışması, zamanla düzenli bir sistem haline gelirken, israf edilen gıda maddelerinin yeniden değerlendirilmesini sağlıyor.

“EKMEK AMBARI” KURDU

Toplanan ekmeklerin korunması için özel bir alan oluşturan Karakaya, eski bir buğday ambarını yeniden düzenleyerek buraya “ekmek ambarı” adını verdi.

Bu depoda biriktirilen ekmekler, belirli aralıklarla kırsal bölgelere götürülerek yabani ve sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor.

TONLARCA EKMEK DOĞAYA ULAŞIYOR

Karakaya, iki ayda bir gerçekleştirdiği dağıtımlarda 2 ila 3 ton arasında ekmeği doğadaki hayvanlara ulaştırdığını belirtiyor. Bir yıl içinde ise toplamda yaklaşık 15 ton ekmek toplandığı ifade ediliyor.

Bu ekmekler, özellikle köy çevrelerinde yaşayan sahipsiz hayvanlar ve yabani kuşlar için önemli bir besin kaynağı oluyor.

“İSRAFA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUM”

Yaptığı çalışmanın temel amacının israfı önlemek olduğunu belirten Karakaya, gördüğü ekmek çöplerinin kendisini derinden etkilediğini söylüyor.

“Ekmekler çöpe atıldıkça üzülüyordum, onları toplamayı Allah bana nasip etti” diyen Karakaya, hem doğaya katkı sunmak hem de toplumsal farkındalık oluşturmak istediğini ifade ediyor.

GÜNLÜK EMEK, DÜZENLİ DAĞITIM

Karakaya’nın çalışması yalnızca toplama değil, aynı zamanda planlı bir dağıtım sürecini de kapsıyor. Biriktirilen ekmekler, belirli dönemlerde kamyonetle Çorum kırsalına taşınıyor.

Burada hayvanların yoğun bulunduğu alanlara bırakılan ekmekler, doğal yaşamın beslenmesine katkı sağlıyor.

“NİYETİM HAYVANLARIN DUASINI ALMAK”

Yaptığı işi bir yardım faaliyeti olarak gören Karakaya, amacının hem israfı azaltmak hem de hayvanların yaşamına katkı sunmak olduğunu söylüyor.

Karakaya, “İsraf yapmayalım, eğer varsa hayvanlara verelim” diyerek çağrıda bulunuyor.