Ankara'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Başkentte kapalı hava...

Türkiye genelinde yaz ayının gelmesi ile beraber yüksek sıcaklıklar etkili oluyor.

Ancak bazı illerde yaz ayına rağmen zaman zaman yağışlar yaşanabiliyor.

Bu illerden bir tanesi de başkent Ankara oldu.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ani bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok kişi otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

TRAFİKTE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.