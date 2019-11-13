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Ankara'da kayıp olarak aranan adamın cesedi bulundu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan kişi boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

İHA | 13.11.2019 - 05:00..
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde ikamet eden ve inşaat işi yapan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan, bir süredir kayıp olarak aranıyordu.

Ankara'da kayıp olarak aranan adamın cesedi bulundu

CESEDİ BOŞ BİR ARAZİDE BULUNDU

Yaklaşık 1 gündür kendisinden haber alınamayan Aydoğan’ın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir arazide inceleme yapan polis ekipleri, Aydoğan’ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da kayıp olarak aranan adamın cesedi bulundu

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