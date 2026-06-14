Haberler 3. Sayfa

Ankara'da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Beypazarı ilçesinde yaklaşık 2 gün önce mantar toplamak için evinden ayrılan şahsı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, aramalar sırasında yaşlı adamın topladığı mantarları buldu.

İHA İHA
Ankara'da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi sakinlerinden Arif Uysal, 2 gün önce mantar toplamak için Çukurören Yaylası’na gitti.

Yaylaya gittikten sonra Uysal'dan bir daha haber alınamadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma ekipleri, arama kurtarma personeli ve gönüllülerin katılımıyla Sekmeç, Dikenli ve Kötü Yayla mevkilerinde arama çalışmaları devam ediyor.

TOPLADIĞI MANTARLAR BULUNDU

Ekiplerin son olarak Uysal’ın topladığı mantarları bulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)