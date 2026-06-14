Ankara'da kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi sakinlerinden Arif Uysal, 2 gün önce mantar toplamak için Çukurören Yaylası’na gitti.

Yaylaya gittikten sonra Uysal'dan bir daha haber alınamadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma ekipleri, arama kurtarma personeli ve gönüllülerin katılımıyla Sekmeç, Dikenli ve Kötü Yayla mevkilerinde arama çalışmaları devam ediyor.

TOPLADIĞI MANTARLAR BULUNDU

Ekiplerin son olarak Uysal’ın topladığı mantarları bulduğu öğrenildi.