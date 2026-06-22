Ankara'da Kendini 'Genel Başkan' olarak tanıtıp denetim yapan şüpheliye soruşturma
Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp, bir alışveriş merkezinde denetim yapan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı.
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Sosyal medyada F.A., kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtarak Ankara'da bir alışveriş merkezinde denetim yaptı.
Görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık tarafından F.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Yapılan değerlendirme sonucunda F.A. hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan gözaltı kararı verildi; ayrıca arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat da verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)