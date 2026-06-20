Ankara'da kendisini 'yardımcı savcı' ve 'stajyer savcı' olarak tanıtan kadın tutuklandı

Ankara Adliyesi'nde dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. adlı kadın, son birkaç gün içerisinde birden fazla kez polis merkezine giderek görevli personelle görüştü.

Görüşmeler sırasında kendisini bazen 'savcı yardımcısı', bazen de 'stajyer savcı' olarak tanıtan kadın, personele talimat vermeye çalıştı.

POLİSİN KİMLİK VE GÖREV BİLGİLERİNİ İSTEDİ

M.A. ayrıca görevli polis memurları hakkında şikâyette bulunmak amacıyla polis merkezine müracaat ederek, personelin kimlik ve görev bilgilerini talep etti.

Durumdan şüphelenen polis memurlarının kimlik ibraz etmesini istediği kadın, stajyer savcı olarak görev yaptığını söyledi.

GERÇEK SAVCILIK ŞİKAYETİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Durumun savcılığa bildirilmesinin ardından yapılan incelemelerde şüpheli M.A.'nın, savcı yardımcısı ya da stajyer savcı adayı olmadığı tespit edildi.

HUKUK FAKÜLTESİNDEN AYRILMIŞ

Araştırmalarda şüphelinin, Hukuk Fakültesi 1'inci sınıftan ayrıldığı belirlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde ise erkek arkadaşı olduğunu beyan ettiği kişi adına düzenlenmiş hâkim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi.

"KİMLİĞİ BU HUSUSTA KULLANMADIM"

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.A., söz konusu kimliği hırsızlık amacıyla kullanmadığını belirterek, "Ben kimliği böyle bir hususta kullanmadım. Eski erkek arkadaşımla görüşmediğim için de kimliğini vermedim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim." dedi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüpheli müdafileri ise, müvekkillerinin herhangi bir maddi veya manevi menfaat elde etmediğini, sabit ikametgâh sahibi olduğunu ve kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak, adli kontrol uygulanmasını talep etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkeme, müşteki, bilgi sahibi ve şüpheli beyanları ile dosyadaki delilleri değerlendirerek, şüphelinin üzerine atılı 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirtti.

Kararda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek, şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.