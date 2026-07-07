Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan: Filistin halkının acısını hissetmeyen, insan olmayı hak etmiyor

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün oynanacak Arjantin karşılaşması öncesindeki basın toplantısında Filistin halkına verdiği desteği yineledi.

Dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına seslenen deneyimli teknik adam, Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

"BİR HAYVAN ZARAR GÖRDÜĞÜNDE GÖSTERİLEN DUYARLILIK GAZZE'YE GÖSTERİLMİYOR"

Hasan, Avustralya galibiyetini Filistin halkına ithaf etmesi ve maç sonunda Filistin bayrağı açması nedeniyle İsrail medyasında kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Bir Türk gazetecinin, Filistin halkına desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

“"Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor."”

"ÇOCUKLAR YEMEK BULAMIYOR"

İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin yaşadığı insani drama dikkati çeken Hasan, "Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor." ifadelerini kullandı.

Duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısırlı teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti:

“"Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır."”

"BIRAKIN FİLİSTİN HALKI YAŞASIN"

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken ve basın mensuplarınca uzun süre alkışlanan Hasan, dünya sporcularına şu çağrıyı yaptı:

“"Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak."”

Hasan, 4 Temmuz'da Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın elde ettiği galibiyeti Filistin halkına armağan etmişti.