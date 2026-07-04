Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri denetimi

Tarihi zirveye sayılı günler kaldı.

Zirve için Ankara genelinde güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda kentte NATO Zirvesi öncesi yeni denetimler yapıldı.

KOORDİNELİ DENETİM VE UYGULAMALAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık ve Turizm birimlerince, şehrin pek çok noktasında koordineli denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

ARAÇ VE YAYALARA YÖNELİK KONTROL

Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda oluşturulan yol kontrol noktasında, araç ve yayalara yönelik kontroller yapıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Uygulama noktasında durduran araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ve yolcuların kimlik ve belgeleri kontrol edildi, üst aramaları yapıldı.

Denetimlerin, NATO Zirvesi süresince aralıksız süreceği bildirildi.