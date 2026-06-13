Ankara'da önü kesilen sürücü saldırıya uğradı
Ankara'da otomobille önünü kesen 4 kişinin saldırısına uğrayan sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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Ankara'da Protokol Yolu'nda yol verme tartışması sonucu 4 kişinin bulunduğu otomobil, başka bir aracın önünü kesti.
Otomobilden inen kişiler önünü kestikleri araca ve sürücüsüne saldırdı.
Aracın camı ve aynasının kırılmasının ardından saldırganlar çevredekilerin de müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Saldırıyı yara almadan atlatan sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)