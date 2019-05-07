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Ankara’da rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Sincan Tapu Müdürlüğü’nde görevli 7 memur ile bir emlakçı, rüşvet karşılığı iş takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA | 07.05.2019 - 11:52..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan Tapu Müdürlüğünde iş takibi karşılığı rüşvet alındığı ihbarı üzerine fiziki takip ve telefon dinlemelerine takip başlattı.

7 MEMUR VE 1 EMLAKÇI RÜŞVETTEN GÖZALTINA ALINDI

Alınan yasal izinlerin ardından düzenlenen operasyonla, müdürlükte çalışan 7 memur ve bir emlakçı gözaltına alındı. Şüphelilerin, menfaat karşılığı kanunsuz ve usulsüz işlem yürüttükleri ve satın alma işlemlerinde kanunsuz bir şekilde aracı oldukları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Ankara’da rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

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