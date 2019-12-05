taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7526
Euro
6.3921
Altın
1476.86
Borsa
108940.86
Gram Altın
273.09
Bitcoin
42641.79

Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Yenimahalle'de bir depoya düzenlenen baskın üzerine 24 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

DHA | 05.12.2019 - 17:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yenimahalle'de faaliyet gösteren bir depoya ilişkin alınan ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti ve depoya baskın düzenlendi.

Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

24 TON KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

'Merdiven altı' tabir edilen üretim yapılan depoda yapılan aramada, alkollü içki üretiminde kullanılan 24 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Deporada ayrıca alkollü içki üretiminde kullanılan huni, şişe, kapak gibi malzemeler bulundu.

Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Plastik su bidonları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

514
İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

499
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

387
Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

80
Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

203
Erdoğan gündemi değerlendirdi

Erdoğan gündemi değerlendirdi

54
Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

Ceren Özdemir'in katiline çelik yelek giydirildi

348
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir