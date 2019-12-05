Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Yenimahalle'de faaliyet gösteren bir depoya ilişkin alınan ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti ve depoya baskın düzenlendi.

24 TON KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

'Merdiven altı' tabir edilen üretim yapılan depoda yapılan aramada, alkollü içki üretiminde kullanılan 24 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Deporada ayrıca alkollü içki üretiminde kullanılan huni, şişe, kapak gibi malzemeler bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Plastik su bidonları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.