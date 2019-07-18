Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yalıtım malzemesi yüklü Mustafa N. kontrolündeki tırın lastikleri kilitlenince felaketin eşiğinden dönüldü.
TIR ANİDEN HAREKET ETTİ
Tekerlere bakmak için araçtan inerek tırı tamir etmek isteyen sürücü, aracın altındayken tır aniden hareket etti.
Ankara’da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı VİDEO
5 ARACA ÇARPIP DURABİLDİ
Şoförün, tırın alt kısmındaki boşluk bölüme kendini kaydırması ile felaketin eşiğinden dönüldü. Tır park halindeki 5 araca çarparak durabilirken, yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.