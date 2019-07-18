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Ankara'da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı

Çankaya'da, bir tır seyir halindeyken tekerleri kilitlendi. Sürücüsü tekerleri tamir etmek isterken tır aniden hareket etti.

İHA | 18.07.2019 - 16:49..
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yalıtım malzemesi yüklü Mustafa N. kontrolündeki tırın lastikleri kilitlenince felaketin eşiğinden dönüldü.

Ankara'da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı

TIR ANİDEN HAREKET ETTİ

Tekerlere bakmak için araçtan inerek tırı tamir etmek isteyen sürücü, aracın altındayken tır aniden hareket etti.

Ankara’da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı VİDEO

5 ARACA ÇARPIP DURABİLDİ

Şoförün, tırın alt kısmındaki boşluk bölüme kendini kaydırması ile felaketin eşiğinden dönüldü. Tır park halindeki 5 araca çarparak durabilirken, yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da şoförün üstünden geçen tır 5 araca çarptı

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