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Ankara’da Suriyeli uyuşturucu satıcılarına operasyon

Narkotik ekiplerinin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 Suriyeli mülteci gözaltına alındı.

İHA | 02.01.2020 - 09:24..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda tamamı yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir suç örgütü tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, harekete geçti.

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -1

19 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyona, Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -2

10 GÖZALTI

Evlerde özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde aramaların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -3

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -4

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -5

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -6

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -7

Ankara’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 10 gözaltı -8

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