Ankara'da trafikte yumruklu kavga

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki İstasyon Caddesi üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.

Trafik akışı sırasında başlayan gerginlik, tarafların birbirlerine tepki göstermesiyle kısa sürede büyüdü.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNİP KAVGAYA TUTUŞTU

Yaşanan tartışmanın kontrolden çıkması üzerine iki sürücü, araçlarını durdurarak yola indi. Taraflar arasında başlayan sözlü atışma, kısa süre sonra yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü.

Cadde üzerinde yaşanan arbede nedeniyle çevredeki sürücüler ve yayalar da büyük şaşkınlık yaşadı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİREREK AYIRDI

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, olayın daha da büyümemesi için tarafların arasına girerek müdahalede bulundu.

Vatandaşların çabasıyla ayrılan sürücüler sakinleştirilirken, bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Cadde ortasında yaşanan yumruklu kavga, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücülerin tartışmasının kavgaya dönüşmesi ve çevredeki kişilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.