Ankara'da yaban hayata başıboş köpek tehdidi

Başıboş köpekler sadece sokak güvenliği değil, yaban hayatı için de bir tehdit oluşturuyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan yaban hayvanları özellikle ayılar çöp konteynırlarının bulunduğu gerek piknik sahalarına gerekse ilçe merkezine inerek beslenmeye çalışıyor.

Bu sırada ayılar sokak köpeklerinin saldırıları ile karşı karşıya kalıyor.

"BESLENME SAHASINDAN UZAK TUTULMASI GEREKİYOR"

Kızılcahamam'da yaşayan ve yaban hayatını gözlemleyen doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, yemek artıklarının yaban hayvanlarını aşağı bölgelere çektiğine dikkat çekerek, "Bu noktalarda sokak köpekleri ile yaban hayvanları ister istemez karşı karşıya geliyor. Bu çatışma yaban hayvanlarını tehdit ediyor.

Hem yaban hayvanları hem de sokak köpekleri yaralanıyor. Köpeklerini yaban hayvanlarının beslenme sahasından uzak tutulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Demirbaş, yaban hayvanlarının bu saldırılardan korunması için yetkililerin önlem alması gerektiğini de vurguladı.