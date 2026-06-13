Ankara’da yağmuru fırsat bilen bir vatandaş arabasını yıkadı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Bazı ilçelerde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

ANKARALILAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

SAĞANAK YAĞIŞI FIRSATA ÇEVİRDİ

Beypazarı ilçesindeki bir oto sanayisinde elektrikçilik yapan Öner Çağlayan, öğle saatlerinde başlayan ve hala devam eden yağan yağmuru fırsat bilip arabasını köpükleyerek yıkadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bunun yanı sıra Beypazarı ilçesinde de dolu ve yağmur yağışının hala sürdüğü görüldü.