Ankara'da yere düşen yaşlı amcanın parasını çaldı

Ulus Meydanı'nda yürürken başı dönen yaşlı adam, talihsiz bir an yaşadı. Vicdansız bir yankesiciyle karşılan adam, tüm parasını bu hırsıza kaptırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ulus Meydanı'nda meydana gelen yankesicilik suçunu araştırmak üzere detaylı çalışma başlattı.

YARDIM BAHANESİYLE CEBİNDEKİ PARAYI ALDI

Yere düşen yaşlı vatandaşı görenler, adamın hemen yardımına koştu. Hırsızlık anı, güvenlik kamera kayıtlarına ise farklı açılardan yansıdı.

Görüntülerde; yaşlı vatandaşın yere düştüğü anda, başında şapkasıyla yolun karşısından yaşlı amcayı görerek yardım etmek amacıyla yanına gelen Cem Ş. isimli şahsın, yaşlı amcanın cebinden parayı çaldığı görüldü.

"ÜSTÜNÜ SİLİYİM"

Yaşlı amca yere düştüğü sırada vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılırken Cem Ş. ise yaşlı amcayı, tek başına kaldığı ana kadar takip etti.

Sonra amcayı yolun sağ tarafına döndüğü anda kıstırıp yaşlı adama, "Gel sana yardım edeyim, üstün başın toz içinde üstüne sileyim." dedi.

Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çaldı VİDEO



600 LİRASINI ÇALDI

Üstüne silme bahanesiyle amcanın tüm aylık geçimi olan cebindeki 600 TL'yi alan zanlı, amcaya "geçmiş olsun" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Olay yerinden ayrılırken de amcadan almış olduğu parayı sayarak yoluna devam etti.

"1 AY NE YİYİP NE İÇECEĞİM"

Cem Ş.'nin birçok sayıda yankesicilikten kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yaşlı amca ise ifadesinde, "O benim tüm aylık geçimimi sağlayan paraydı. 1 ay ne yeyip ne içeceğim ben şimdi." dedi.

POS BIYIĞI ELE VERDİ

Yankesicilikle mücadele ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısı pos bıyığından tanıyarak tespit etti.

Yakalanan yankesici Cem Ş. ise ifadesinde, pişkince "Ben amcaya yardım ettim, iyilik yaptık karşılığı bu muydu'' diyerek kendini savundu. Cem Ş., çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.