Bayram tatilinin sona ermesine rağmen Düzce geçişinde trafik yoğunluğu devam etti
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul yönünde oluşan trafik Bayram tatilinin sona ermesinden sonra da sürerken araçlar saatte 20 kilometre hızla ilerleyebildi.
Tatil bitti, trafik bitmedi...
Bayram tatilinin bitmesi ile vatandaşlar memleketlerinden ve tatil beldelerinden döndü.
Bazı vatandaşlar dönüş yolculuğunu tatilin bitmesinden hemen önce yaparken bazıları ise tatil sonrasına bıraktı.
DÜZCE GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM ETTİ
Tatilin sona ermesine rağmen Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor.
Tatil dönüşü yoğunluğuna yakalanmamak için pazartesi günü yola çıkan sürücüler, İstanbul istikametinde uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.
KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Özellikle Düzce kesiminde etkili olan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman saatte 20 kilometre hıza kadar düşen hızlarla ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik akışının yavaşlamasıyla birlikte otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
SÜRÜCÜLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Sürücüler, İstanbul yönünde ilerlerken zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle güçlük yaşadı.
Öte yandan, kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.
70 KİŞİ KAZALARDA HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, güzergâhta seyahat edecek sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin ardından yaptığı açıklamada 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini duyurdu.Mustafa Çiftçi: Kurban Bayramı'nda 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik