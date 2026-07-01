Ankaralı berberlerden NATO zirvesine özel hazırlık

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde hazırlıklar sürerken, berber esnafı da organizasyona özel düzenlemeler yaptı.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde alınan kararlar doğrultusunda salonlarda hijyen tedbirleri artırılırken, personelin kıyafet standardı da yeniden belirlendi.

Zirve boyunca hizmet verecek berberler, beyaz gömlek ve siyah pantolonla müşterilerini karşılayacak.

Böylece hem profesyonel bir görünüm sergilenecek hem de başkentin uluslararası organizasyona yakışır şekilde temsil edilmesi amaçlanıyor.

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"BAŞKENTİMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE HAZIRIZ"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, zirve nedeniyle tüm salonlarda hazırlıkların tamamlandığını belirterek, hijyen konusunda her zamankinden daha hassas davranacaklarını söyledi.

Kara, NATO Zirvesi dolayısıyla çok sayıda devlet başkanı, üst düzey bürokrat ve yabancı heyetin Ankara'ya geleceğini anımsatarak, berber esnafının da bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini ifade etti.

Her an yabancı konukların veya üst düzey isimlerin berber salonlarını ziyaret edebileceğini belirten Kara, bu nedenle tüm esnafın hem görünüm hem de hizmet kalitesi açısından hazırlıklı olacağını dile getirdi.

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TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARILACAK

Zirve süresince yabancı konuklara yalnızca berberlik hizmeti sunulmayacak, aynı zamanda geleneksel Türk misafirperverliği de sergilenecek.

Berber salonlarında misafirlere kolonya, şeker ve çeşitli ikramlar sunulacak. Esnaf, bu uygulamayla Türkiye'nin köklü misafir ağırlama kültürünü uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor.

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HİJYEN STANDARTLARI ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Berber Ahmet Narin de zirve öncesinde tüm salonlarda hijyen uygulamalarının daha da sıkılaştırıldığını belirtti.

Narin, personelin beyaz gömlek ve siyah pantolonla hizmet vereceğini ifade ederek, misafirlere kolonya ve şeker ikram ederek Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermek istediklerini söyledi.

Uluslararası organizasyonun Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Narin, tüm berber esnafının Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmek için hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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BAŞKENT ESNAFI ZİRVEYE KATKI SUNMAYA HAZIR

Başkentte yalnızca resmi kurumlar değil, esnaf da NATO Zirvesi için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Berberler, artırılan hijyen önlemleri, kurumsal görünüm ve geleneksel ikramlarla hem Ankara'yı hem de Türkiye'nin misafirperverlik anlayışını uluslararası konuklara en iyi şekilde yansıtmayı hedefliyor.