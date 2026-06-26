Annelere 6 yıl erken emeklilik yolu: SGK şartı açıkladı

Annelere erken emeklilik iddiaları, kamuoyunun gündeminde.

6 yıla kadar erken emekli olabilmek şartı için gözler SGK'ya çevriliyor.

Doğum borçlanması, emeklilik planlaması yapan kadın sigortalıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Özellikle prim günü eksiği bulunan vatandaşlar, doğum borçlanmasının kimleri kapsadığını, kaç gün borçlanma yapılabildiğini ve başvuru şartlarını merak ediyor.

SGK'nın yürürlükteki düzenlemesine göre, gerekli şartları sağlayan kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak emeklilik için prim kazanabiliyor.

Peki; annelere erken emeklilik şartları nelerdir? İşte "6 yıl" iddiasında bilinmesi gerekenler...

SGK ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTI

SGK'nın doğum borçlanmasına ilişkin düzenlemesine göre, kadın sigortalılar her çocuk için doğumdan sonraki çalışılmayan en fazla 720 günü (2 yıl) borçlanabiliyor. Bu haktan en fazla üç çocuk için yararlanılabildiği için toplam borçlanma süresi 2 bin 160 güne, yani yaklaşık 6 yıla kadar çıkabiliyor.

Ancak bu haktan yararlanabilmek için doğumdan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmak, çocuğun sağ doğmuş olması ve borçlanılacak dönemde adına prim yatırılmamış olması gerekiyor.

Doğum sonrasında çalışılan veya prim ödenen süreler ise borçlanma hesabına dahil edilmiyor.

Doğum borçlanması, emeklilik yaşını öne çekmese de eksik prim günlerinin tamamlanmasına katkı sağlıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için doğumdan önce;

- Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) sigortalılıkların tescil edilmiş ve ödenmiş yahut tahakkuk etmiş prim borcunun olması,

-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine

getirmesi,

- Doğumdan sonra borçlanılacak süre içerisinde adına prim ödenmemesi,

- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

NEREYE BAŞVURULUR

Doğum borçlanmasından yararlanmak isteyen sigortalılar başvurularını e-Devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerine yapabiliyor.

Kamu görevlileri ise başvurularını e-Devlet üzerinden ya da dilekçeyle SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına iletebiliyor.

SGK, doğum borçlanması başvurularında kadın sigortalının çalışma bilgilerini kendi kayıtlarından kontrol ediyor. Bu nedenle başvuru sırasında işverenden ayrıca bir belge istenmiyor.

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