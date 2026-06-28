Annesini kaybetmişti! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a duygusal veda

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ablası ve Soner Arıca'nın da annesi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 23 Haziran'da hayata veda etti.

Annesinin ölümü ile büyük acı yaşayan şarkıcı Arıca, 26 Haziran'da da dayısı Kadir İnanır'ın ölümü ile yasa boğuldu.

3 GÜN ARAYLA İKİ BÜYÜK KAYIP

14 Mayıs’ta hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'a zatürre teşhisi konulmuştu.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sadece 3 gün arayla iki büyük kayıp yaşayan Arıca, acısını sosyal medyada paylaştı.

"ACI RÜZGARIYLA ÇEVRELENMİŞ BİR ŞEKİLDE ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dayısına şöyle veda etti:

“Tarifi zor bazı duygu durumlarının; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan; acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…”

"ONU SADECE DAYIM OLARAK TANIMLAMAK AZ GELİR"

“Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir, çünkü benim için aynı zamanda usta aktör, büyük sanatçı, Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi.



Zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi, ağabeyiydi. Birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı…”

"DEFALARCA BAKTIĞIM FİLMLERİNE YİNE BAKACAĞIM"

“Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı…



Defalarca baktığım filmlerine yine bakacağım, anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…”