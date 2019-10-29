Belediye binası girişindeki alanda büst üzerine yerleştirilen sivil görünümlü ve elinde fötr bulunan dev Atatürk heykelini inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

"CUMHURİYETİMİZE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

28 Ekim’in önemli bir gün olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, “Atatürk’ün ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz’ dediği önemli bir gündeyiz. Belediye binası önünde 5 metrelik bu anıtı tamamladık. Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağız. Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi girişine Atatürk heykeli ViDEO