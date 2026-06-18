Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama

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Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANSET bünyesinde yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adli süreç derinleşiyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S.Ö, S.Ü. ile M.Ş. savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

5 TUTUKLAMA

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi Volkan Tuncer, Dilara Aslan, Emine Büyükbıçak, Nezir Irkın ve Şevket Akkaya tutuklandı.

B.A. ile Tuncer'in kayınvalidesi N. Tuncer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cansel Çevikol Tuncer, eşi ve kayınvalidesinin mal varlıklarına el konuldu.

NE OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edilmişti.

İhalelerde yetkili oldukları değerlendirilen, aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ile tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in de bulunduğu 35 şüpheliye yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

DAHA ÖNCE 15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklanmış, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 13 şüpheli ise serbest bırakılmış, şüphelilerden 2’sinin firari, 2 şüphelinin de cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, ANSET ihalelerinde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan kişilerle ilgili tespitlere de yer verilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda 14’ü Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1’i Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olmak üzere 24 kişi ile ihalelere usulsüz teklif verdiği belirlenen şirket sahibi 1 kişi hakkında 13 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Toplam 25 şüpheliye yönelik operasyonda 2 kişi tutuklanmış, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Devam eden soruşturmada, usulsüzlük tespit edilen ihalelerde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girdi.

İfadelerde, yapılan işlerin yerinde görülmeden yapılmış gibi gösterildiği, mal ve hizmet alımına ilişkin evrakların düzenlenerek ihale komisyonu görevlilerine imzalatıldığı yönünde beyanlar bulunduğu öğrenildi.