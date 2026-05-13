Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.

20 Ağustos'ta ise aynı soruşturmada gözaltına alınan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bugün sabah saatlerinde ise Antalya'da yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

25 KİŞİYE GÖZALTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha düzenlendi.

'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddialarıyla Antalya, Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.

ŞEHİR DIŞINDA GÖZALTINA ALINANLAR ANTALYA'YA GETİRİLECEK

Şehir dışında gözaltına alınan kişilerin de Antalya'ya getirileceği belirtildi.

BÖCEK AİLESİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Soruşturma kapsamında Böcek Ailesi'nin etkin pişmanlıktan yararlanması, yeni operasyonları da beraberinde getirdi.

YARGILAMALARI SÜRÜYOR

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında, tutuklu bulundukları Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davadaki yargılama devam ediyor.

Ayrıca Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması da sürüyor.

"ÖZGÜR ÖZEL ADINA 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılığa kapsamlı ifade verdi.

Gökhan Böcek, ifadesinde CHP içerisindeki seçim dönemi para trafiğini detaylarıyla anlattı. Sürecin merkezinde ise Veli Ağbaba ile yapılan görüşmeler yer aldı. Böcek, yerel seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kendisinden yaklaşık 30 milyon TL karşılığı 1 milyon Euro talep edildiğini söyledi.

Böcek, Veli Ağbaba ile yaptığı görüşmenin ardından durumu babası Muhittin Böcek’e anlattığını, babasının da “gereğini yap” diyerek sürece onay verdiğini ifade etti.

Seçim çalışmalarını büyük ölçüde kendisinin yürüttüğünü belirten Gökhan Böcek, Antalya’daki çok sayıda iş insanı ve esnaftan Euro ve dolar cinsinden para topladığını anlattı.

"900 BİN EUROYU KABUL ETMEDİ 1 MİLYONA TAMAMLA GETİR DEDİ"

Paraları bizzat kendisinin teslim aldığını söyleyen Böcek, döviz tercih edilmesinin nedeninin taşıma kolaylığı olduğunu kaydetti.

Toplanan paraların yaklaşık 900 bin Euro seviyesine ulaştığını belirten Böcek, Veli Ağbaba ile internet tabanlı bir uygulama üzerinden görüştüğünü, Ağbaba’nın ise “1 milyon euroya tamamla getir” dediğini aktardı.

"PARAYI CHP GENEL MERKEZİNDE TESLİM ETTİM"

Bunun üzerine eksik kalan miktarın da tamamlandığını belirten Böcek, yaklaşık 1 milyon euroyu siyah bir sırt çantasına koyarak Ankara’ya götürdüğünü söyledi. Çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde rastgele bir mağazadan aldığını ifade eden Böcek, parayı CHP Genel Merkezi’nde teslim ettiğini anlattı.

HTS VE UÇUŞ KAYITLARI GÖKHAN BÖCEK'İ DOĞRULAR NİTELİKTE

Soruşturma dosyasına giren HTS ve baz kayıtları da Gökhan Böcek’in Ankara trafiğini ortaya koydu. Kayıtlara göre Böcek, 9 Ocak 2024’te eşi Zuhal Böcek ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Bülent Çeken ile birlikte aynı uçakta Ankara’ya gitti.

Uçakta koltuk numaralarına kadar tüm detaylar kayıtlara geçti.

Gece saatlerinde Sheraton Ankara Hotel’e giriş yapan Böcek’in telefonu ertesi gün CHP Genel Merkezi çevresinden sinyal verdi. Gökhan Böcek, parayı CHP Genel Merkezi’nin 6. katında, Veli Ağbaba’nın yönlendirdiği bir kişiye teslim ettiğini söyledi.

Dosyadaki kayıtlarda, Böcek’in Ankara ziyaretleriyle sınırlı kalmadığı, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde yeniden Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi çevresinde bulunduğu da yer aldı.

