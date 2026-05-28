Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

Tatil cenneti Antalya, Kurban Bayramı’nda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Kurban Bayramı’nın 9 günlük tatille birleşmesiyle turizmin başkenti Antalya’da sahillerde yaşanan yoğunluk, bayramın ikinci gününde de devam etti.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 25 DERECE

Kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 74 olarak kayıtlara geçti.

Hafif rüzgarın zaman zaman etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı tatilciler, sabah saatlerinden itibaren sahile gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

SAHİLİN KEYFİ ÇIKARILDI

Sahile gelen vatandaşların bazıları denize girerek serinlerken, bazıları kumsalda güneşlenmeyi, bazıları ise çimlerin üzerinde piknik yapmayı tercih etti.

Su sporları ve yamaç paraşütü renkli görüntüler oluşturdu

SU SPORLARI ÖN PLANA ÇIKTI

Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin yanı sıra su sporları yapan tatilciler de dikkat çekti.

Bazı tatilciler SUP olarak bilinen ayakta kürek sörfü yaparak denizin keyfini çıkarırken, gökyüzünde yamaç paraşütü yapanlar da görüntülendi.

"ARKADAŞLAR HAYATI YAŞIYORSUN DİYORLAR"

İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen 18 yaşındaki Yusuf Eroğlu, kentteki havayı ve denizi çok beğendiklerini söyledi.

Eroğlu, "İstanbul'dan tatile geldik. Havalar ısınıyor dediler. İstanbul'da biz hırka giyiyorduk. Orada da sıcaktı ama buraya geldik, yaz buraya gelmiş, daha İstanbul'a gelmemiş. Deniz suyu on numara, denizi de tertemiz. Beğendik buraları. Arkadaşlar ‘hayatı yaşıyorsun' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"HUZUR VAR, İNSANLARIN İÇİ RAHAT"

Tatil için Antalya'ya gelen 18 yaşındaki Efe Kaya ise 5 gündür kentte olduklarını belirterek, Antalya'daki ortamdan memnun kaldıklarını söyledi.

Kaya, "Biz 5 gündür buradayız. Geziyoruz, insanlar kendi halinde. Kimse kimseye bulaşmıyor. Herkes kendi keyfinde, neşesinde. Huzur var, insanların içi rahat. İstanbul'da şu telefonu buraya koyarken bile insan tedirgin oluyor ama burada hiçbir şey yok. Herkes iyi davranıyor, tanısan da tanımasan da kız olsun erkek olsun herkes çok iyi." dedi.

"İSTANBUL'A GÖRE BURASI CENNET"

Antalya'nın denizini, sahil düzenini ve fiyatlarını da beğendiklerini söyleyen Kaya, "Denizi temiz, yolları temiz. Sahilin her yerinde tuvaletler var. Fiyatları çok ucuz. İstanbul'a göre burası cennet, 2 günümüz kaldı. Gideceğimiz için o kadar üzgünüz ki; yemin ederim iş bulsak gitmeyeceğiz İstanbul'a. O kadar fark var." diye konuştu.