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Antalya'da 4 bidona zulalanan esrar operasyonla yakalandı

Alanya ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 4 adet plastik ayçiçeği yağı bidonu içinde yaklaşık 2 bin 300 gram Kubar esrar maddesi ele geçirdi.

AA | 10.10.2019 - 17:29..
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aldığı ihbar üzerine Beldibi Mahallesi’nde harekete geçti.

UYUŞTURUCU YETİŞTİRİP SATIYORDU

Şüpheli S.O.'nun evine yapılan operasyonda, şüphelinin evinde uyuşturucu madde yetiştirerek, sattığı bilgisine ulaştı.

Antalya'da 4 bidona zulalanan esrar operasyonla yakalandı

4 ADET PLASTİK BİDONDAN ÇIKTI

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, narkotik köpeği ‘Elyaf’ kullanıldı. Evin duvarı monte edilen eşya dolabında Elyaf aracılığıyla yapılan aramada ;4 adet plastik ayçiçeği yağı bidonu içinde yaklaşık 2 bin 300 gram Kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.

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