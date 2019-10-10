Antalya'da 4 bidona zulalanan esrar operasyonla yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aldığı ihbar üzerine Beldibi Mahallesi’nde harekete geçti.

UYUŞTURUCU YETİŞTİRİP SATIYORDU

Şüpheli S.O.'nun evine yapılan operasyonda, şüphelinin evinde uyuşturucu madde yetiştirerek, sattığı bilgisine ulaştı.

4 ADET PLASTİK BİDONDAN ÇIKTI

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, narkotik köpeği ‘Elyaf’ kullanıldı. Evin duvarı monte edilen eşya dolabında Elyaf aracılığıyla yapılan aramada ;4 adet plastik ayçiçeği yağı bidonu içinde yaklaşık 2 bin 300 gram Kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.