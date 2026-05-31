Antalya'da 650 gram doğan bebek hayata tutundu

Antalya'da doğan Leyla bebek, hayata tutundu.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremde Malatya'da yaşayan Duygu Yalçın ile eşi Ali Yalçın, ev ve iş yerleri yıkılınca Antalya'ya yerleşti.

Burada yeni bir hayat kuran çift, ilk yavrularını kucaklarına almaya hazırlanırken bebek, 24 haftalık dünyaya geldi.

650 gram doğan bebeğini görünce çok ağladığını belirten Duygu Yalçın, "Ne olduğunu anlayamamıştık. Çok da korktuk. Çünkü gerçekten küçücüktü. Öyle orada, yenidoğan yoğun bakımda yatıyordu. Cihazlara, makinelere bağlıydı" dedi.

"ÇOK ZOR BİR ANDI"

Doğduğunda bebeğini hiç kucağına alamadığını belirten Yalçın, "O çok zor. Tarifi yok. Ben kelimelerle anlatamam onu. Karnınızda taşıyorsunuz. Hiçbir şey hayal ettiğiniz gibi olmuyor. Her şey çok ani gelişiyor.

Bebeğinizi kucağınıza alamıyorsunuz. Yani o hayal ettiğiniz olay yok. Çok zor bir andı bizim için. İlk kez kuvözde gördük kızımızı. Çünkü çok ani müdahale gerekiyordu" diye konuştu.

'Leyloş' diye seslendikleri bebeğini ilk kez üç hafta sonra kucağına aldığını anlatan Duygu Yalçın, "Çok güzel bir duyguydu, kelimelerle anlatılmaz. Bebeğimizin ne kadar güçlü olduğunu, onu ilk kucağıma aldığımda hissettim. 800 grama çıkmıştı.

Kucağıma aldığımda atletimin içine giriyordu. Küçücüktü, tutamadım bile. Hemşirelerimiz yardımcı oldular. Hiç kıpırdayamadım kucağıma verdiklerinde. Onun çok güçlü olduğunu o an hissettim" dedi.

"KIZIMIZ GÜÇLÜ ÇIKTI MAŞALLAH"

Baba Ali Yalçın da "O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Önce Allah'a, sonra doktorlara, hemşirelere güvendik. Kızımız güçlü çıktı maşallah" dedi.