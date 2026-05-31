Barış Yarkadaş'tan Dursun Çiçek'e: CHP'liler sana sahip çıktı

CHP'de mutlak butlan sonrası tartışmalar sürüyor.

Bu kez canlı yayında tartışma çıktı.

CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek, mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararını eleştirdi ve gazeteci Barış Yarkadaş ile tartıştı.

"YALAKA" DEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatırken CHP eski milletvekili Dursun Çiçek’in 'yalaka' ifadesini kullanması üzerine tartışma yaşandı.

"KEMAL BEY'İN AVUKATLIĞINI YAPMAYIN"

Tartışma sırasında Dursun Çiçek, Yarkadaş’a hitaben, “O Kemal Bey’e kalsın, sana değil. Onun avukatlığını yapmayın lütfen.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere tepki gösteren Barış Yarkadaş ise, “Kemal Bey döneminde siyaset yapmış ve onun ahlakına güvendiğim bir kişi olarak Dursun Çiçek’in sözlerini ayıplıyorum.” karşılığını verdi.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR SÜRDÜ

Karşılıklı söz düellosu, ilerleyen dakikalarda daha da sertleşti.

Dursun Çiçek, Yarkadaş’a yönelik “Ben de seni ayıplıyorum. Bölücü oldun, bölücü.” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş ise buna karşılık, “Bak Dursun Çiçek, bu partinin iki senedir ahlakı bazı arkadaşlarımız tarafından bozuldu.” dedi.

Çiçek'in “Bölücü oldun, bölücü… FETÖ’cülerin yaptığı gibi…” sözleri üzerine stüdyodaki gerilim daha da arttı.

"CHP'Yİ BİTİRMİŞSİNİZ"

Barış Yarkadaş, tartışmanın devamında CHP içerisindeki son gelişmelere ilişkin eleştirilerde bulunarak, “Bu tavrınızla başka parti kurmak var kafanızda, CHP’yi bitirmişsiniz.” ifadelerini kullandı.

"KAFANIZDA BAŞKA PARTİ KURMAK VAR"

"Siz bu tavrınızla zaten partiyi parçalamaya çalışıyorsunuz. Bu tavrınızla efendim "Biraz daha zorlarsanız çıkar gideriz, başka parti kurarız" diyorsunuz.

Kafanızda zaten başka bir parti kurmak var. Kafanızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten bitirmişsiniz.

Paralel bir Cumhuriyet Halk Partisi, olmazsa başka bir parti oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Dursun Çiçek herkes görüyor bunları. Yani ben sizinle burada böyle bir tartışmaya girmek istemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı da bu kadar haksızlık yapmayın."

"SANA O LAFLARI YEDİRİRİM"

Dursun Çiçek ise “Gazeteci yalaka değildir, doğruları söyler.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Yarkadaş ise "Yalakalık yapan da sensin Dursun Çiçek. Bana terbiyesizce konuşma. O lafları sana yediririm. O lafları sana dibine kadar iade ediyorum. Kimin ne yalakalık yaptığını...

Sen ahlaksızlık yapanları savunuyorsun, yolsuzluk yapanları savunuyorsun." dedi.

"İMAMOĞLU'NA YARANMAYA ÇALIŞIYORSUN"

“Yalakalık lafını da sana yüz bin kez iade ediyorum. Bu tartışmayı da Dursun Bey sürdürmüyorum, sürdürmüyorum. Ahlaksızca...



Ben Dursun Çiçek'in bu sözlerini kendisine iade ediyorum, onu bir kere söyleyeyim. Hiç doğru değil. Ben ona yayının başından beri "Dursun Abi" diyorum, saygılı davranıyorum.



Az çok bir hukukumuz var, o hukuka dayalı konuşuyorum. Burada Özgür Özel'e yaranmak, Ekrem İmamoğlu'na yaranmak belki bir milletvekilliği kapmak için yaptığı konuşmaları da iade ediyorum. İade ediyorum.”

CANLI YAYINDA SERT ÇIKIŞ

Programın son bölümünde tansiyon zirveye çıktı.

"KAPI KAPI GEZDİLER"

"Desteklediğiniz Özgür Özel ve arkadaşları gittiler kapı kapı, kapı kapı Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinden kapı kapı gezip "Mutlak Butlan'ı çıkartmayın, biz henüz elli yaşındayız, biz zaten Tayyip Bey ve Devlet Bey sonrasını düşünüyoruz.

Ne olur partinin elimizden gitmesine izin vermeyin" diye arka kapı diplomasisi adı altında bir teslimiyet örneği sergilediler." diyen Yarkadaş'a kızan Çiçek, "Atıyorsunuz kafanızdan" dedi.

YARKADAŞ: PAVYONDA DOLAR DAĞITMASAYDINIZ

"Ve bu arkadaşlar çıkıp hala utanmadan Kemal Bey'i Adalet ve Kalkınma Partisi'yle, iş yapmak üzerine suçluyorlar.

Kemal Bey mi açtırmış bu davayı? Kemal Bey mi vermiş bu ifadeleri? Dağıtmasaydınız pavyonların önünde dolarları. Gelmeseydi poşetlerle paralar.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünyanın en büyük kötülüğünü yapanlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlakını, hukukunu, anlayışını, geçmişini temsil edemez, geleceğine dair söz kuramaz.

Biz bu partide çok tartışmaya girdik. Bu partide çok kavga ettik ama hiçbir zaman bir arkadaşımıza..."

"HIRSIZLAR"

“Hiçbir zaman bir arkadaşımıza "hain" demedik, "satılmış" demedik. Hiçbir zaman bir arkadaşımızı kitlelerin önünde yuhalatmadık.



Siz bugün Kemal Bey'e ahlaksızca "hain" derseniz birilerinin de çıkıp size "hırsız" deme hakkı doğar. İnsanları bu noktaya getirmeyin. İnsanları bu noktaya gelmeye zorlamayın.



Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde tamamen kendi imkanlarıyla gelmiş olan insanların ahlakına; tamamen kendi cebinden harcadığı paralarla otobüs tutmuş gelmiş, partisine, Altı Ok'a, Atatürk'e sahip çıkan insanların sevdiği, saygı duyduğu bir insana "hain" diyemezsiniz.



Bu şekilde eleştiremezsiniz. Bu şekilde hakaret edemezsiniz.”

"NE YAPSAYDI KEMAL BEY"

“Sizin ağzınızdan yanlış... Ne yapsaydı Kemal Bey? Görevi kabul etmeyip partiyi kayyuma mı bıraksaydı? Partiyi kimin eline geçeceği belli olmayan bir yönetime mi bıraksaydı? On üç yıl genel başkanlığını yapmış, dört yıl milletvekilliği yapmış, ne idüğü belirsiz gruplara mı bıraksaydı?



İki yıl bıraktı, başına neler geldiğini gördük partinin. İki yılda partinin ne ahlakı kaldı, ne değerleri kaldı, ne anlayışı kaldı. Neler görüyoruz? Duymadığımız, görmediğimiz her şeyi görüyoruz.”

"SANA CHP SAHİP ÇIKTI"

Yarkadaş, Dursun Çiçek’e yönelik, “Yalakalık yapan sensin Dursun Çiçek. Terbiyesizce konuşma. O lafları sana yediririm.

Sen 2015 yılında 'Ben aslında Vatan Partisi'nden milletvekili olmak istiyordum' diyordun. 'Vatan Partisi barajı geçemeyeceği için CHP'den milletvekili seçildim! dedin.

O dönem mağdur olduğun için CHP'liler sana sahip çıktı. Gelmiş bana burada CHP dersi vermeye çalışıyorsun." dedi.

