Süper Lig'de sezonun golü Paul Onuachu'dan

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, 17 Mayıs Pazar günü oynanan 4 maçla sona ermişti.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa vizesi aldığı ligde sezonun golü belli oldu.

Süper Lig'de sezonu 22 golle tamamlayan ve Başakşehirli Eldor Shomurodov ile gol krallığında zirvede yer alan Paul Onuachu, bu ödülün sahibi oldu.

YILIN GOLÜ ONUACHU'DAN

Süper Lig hesabının yaptığı oylamada taraftarların seçimi sonucunda Nijeryalı ismin Fatih Karagümrük'le oynanan maçta yaptığı vole röveşata karışımı vuruşu, Süper Lig'de yılın golü seçildi.

SÜPER LİG'İN PAYLAŞIMI

Süper Lig hesabından yapılan paylaşımda, “Siz seçtiniz, o kazandı. Süper Lig’de 2025-26 sezonunun en güzel golünün sahibi belli oldu. Paul Onuachu” ifadelerine yer verildi.

36 MAÇTA 28 GOLLÜK KATKI

6 milyon euro piyasa değeri bulunan Onuachu, bu sezon Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasında ve ligi 3. sırada bitirmesinde büyük pay sahibi oldu.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 26 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)