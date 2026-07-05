Antalya'da apartman görevlisi ile kuryenin asansör tartışması karakolda bitti

Önceki akşam Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'nde, internet üzerinden verilen siparişi teslim etmek için siteye gelen motokurye Zehra Yumakoğulları, motosikletini park ettikten sonra apartmana girerek teslimat yapacağı daireye çıkmak istedi.

Asansörü çağırmak için düğmeye basan Yumakoğulları, kabinin uzun süre gelmemesi üzerine yeniden çağrı yaptı. Bu sırada üst kattan bir kişinin "Basma kardeşim" diye seslenmesiyle tartışmanın ilk kıvılcımı yaşandı.

ASANSÖR KULLANIMI NEDENİYLE GERGİNLİK YAŞANDI

Üst kattan aşağı inen ve apartman görevlisi olduğu belirtilen kişi, asansörün meşgul olduğunu söyleyerek motokuryeden merdivenleri kullanmasını istedi.

Taraflar arasında bu nedenle başlayan sözlü tartışma sırasında görevli olduğu belirtilen kişi, kendisini apartman yöneticisi olarak tanıttı ve motokuryeye kaskını çıkarmadığı takdirde apartmana giremeyeceğini söyledi.

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine görevli, genç kadının asansörü kullanmasını engelledi.

"KASKIMDAN VE KOLUMDAN TUTARAK İTEKLEDİ"

Motokurye Zehra Yumakoğulları, yaşanan olay sırasında fiziksel müdahaleye maruz kaldığını öne sürdü.

Yumakoğulları, görevlinin önce kaskından, ardından kolundan tutarak kendisini ittiğini belirterek, daha fazla tartışma yaşanmaması için merdivenleri kullanarak siparişi teslim ettiğini ifade etti.

Merdivenlerden çıkarken görevlinin arkasından "Hah, aferin. Böyle yayan gidersin." şeklinde seslendiğini ileri süren Yumakoğulları, yaşananların kendisini hem üzdüğünü hem de öfkelendirdiğini söyledi.

TESLİMAT SONRASI POLİSE GİDEREK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Siparişi teslim ettikten sonra binadan ayrılan motokurye, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yönlendirmesiyle sağlık raporu alındığını belirten Yumakoğulları, daha sonra polis merkezine giderek apartman görevlisi hakkında şikâyetçi oldu.

Olay anına ilişkin kask kamerası görüntülerini de delil olarak emniyet birimlerine teslim ettiğini ifade etti.

"BİZ DE İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Yaşadığı olayın ardından açıklamalarda bulunan Yumakoğulları, motokuryelerin yalnızca görevlerini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Kadın ya da erkek kurye ayrımı yapılmaksızın benzer tavırlarla karşılaşılabildiğini dile getiren Yumakoğulları, üzerlerinde firma kıyafetleri, motosikletleri ve kimliklerini gösteren ekipmanlarla çalıştıklarını belirtti.

Kask kamerasının önemli bir delil oluşturduğunu vurgulayan genç kadın, "Hiç kimse bana dokunamaz, beni itekleyemez. Kameram olmasaydı belki de yaşananları ispat etmek çok daha zor olacaktı." ifadelerini kullandı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Kadın motokuryenin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, tarafların ifadelerinin alınacağı ve kask kamerası görüntülerinin de soruşturma dosyasında değerlendirileceği öğrenildi.