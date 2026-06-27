Antalya'da arı kovanlarını parçaladı: Kontrole giden üretici neye uğradığını şaşırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde arı üreticisi rutin kontrol amacıyla arı kovanlarının bulunduğu yaylaya geldi.

Kovanlarının bulunduğu alana ulaşan üretici, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

KOVANLARIN İÇİNDEKİ PETEKLERİ SAÇILDI

Bölgedeki dağlık alandan indiği değerlendirilen ayı ya da ayılar, aç kalınca arı kovanlarına saldırarak büyük zarar verdi.

Saldırı sonucu parçalanan kovanların içindeki petekler de çevreye saçıldı.

"BOZ AYI SALDIRISINA UĞRADIK"

Kovanlardaki arıların ise telef olduğu öğrenildi.

Olayın ardından konuşan arı kovanların sahibi Sinan Özen, şunları söyledi:

"150 adet kendi kovanımız var. Bin adet köy genelinde kovanımız var. Geçen akşam boz ayının saldırısına uğradık.

Kovanlarımızı parçaladı. Nöbet tutuyoruz ama hayvana zarar veremiyoruz.

Yetkililerden elektrikli çit yardımı yapmalarını bekliyoruz. Giden kovanlarımızı arıcılar birliğinden karşılanmasını bekliyoruz."