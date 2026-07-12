Kabine toplanıyor: NATO zirvesinin yansımaları ele alınacak

NATO Zirvesi'nin ardından yoğun gündem devam ediyor.

Meclis'in çalışmalarına başlaması beklenirken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak.

Toplantıya her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

ANA GÜNDEM NATO'DAN GERİYE KALANLAR

Toplantının ana gündem başlığı, 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları olacak.

Temas trafiğinin detayları masaya yatırılırken F-35 programına geri dönüş ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda verilen atılacak adımlar ele alınacak.

S-400 KONUSU

Toplantının en önemli konularından bir tanesi de F-35 alım sürecindeki etkisi konuşulan S-400'ler olarak öne çıkıyor. .

S-400 Hava Savunma Sisteminin 3'üncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak.

ABD-İRAN ARASINDA YENİDEN YÜKSELEN GERİLİM

Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim de toplantıda masaya yatırılacak.

Bununla bağlantılı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da konu başlıkları arasında yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak.

Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.