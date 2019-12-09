Antalya'da barınakta birçok ölü köpek bulundu

Antalya’da 50 kişilik hayvansever grubu, Konyaaltı Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürünün görevini kötüye kullandığı, sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla Belediye önünde eylem yaptı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ KÖPEKLE KARŞILAŞTILAR

Eylem sonrası hayvanseverler, yerinde incelemek için Belediyeye ait barınağa gitti. Hayvanseverler, barınağa geldiklerinde ise gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Kafeslerin içerisinde ölü yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, başka bir kafese yöneldiğinde ise çok sayıda köpeğin ölü vaziyette olduğunu gördü. Bakımsızlık ve soğuktan öldüğü ileri sürülen hayvanlar için yetkililerin gelip rapor tutması beklenildi.

ÖLÜ KÖPEKLERE OTOPSİ YAPILACAK

Barınağa gelen jandarma ekipleri kontrolünde ölü köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerince alınarak morga kaldırıldı. Ölü köpeklerin yarın otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

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"ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER SÜRATLE YAPILACAK"

Olayın ardından Konyaaltı Belediyesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Belediyeye ait Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen hayvan ölümlerinden dolayı oldukça üzgün olunduğu belirtildiği açıklamada, “İlk bulgular, ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesini kuvvetlendirmektedir. Gerek belediyemiz bünyesinde başlatılan idari soruşturmanın gerekse adli merciler tarafından sürdürülen soruşturmanın tam bir şeffaflık ve ciddiyetle yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler hızla alınacaktır. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de süratle yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz.” denildi.